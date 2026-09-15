Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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15.09.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Dienstagvormittag im Minus
Die Aktie von Uniper gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 47,50 EUR.
Das Papier von Uniper gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 47,50 EUR abwärts. In der Spitze büsste die Uniper-Aktie bis auf 47,50 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 131 Uniper-Aktien umgesetzt.
Am 21.05.2026 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 15,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2025 Kursverluste bis auf 27,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 73,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,720 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,808 EUR je Uniper-Aktie. Uniper gewährte am 11.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.99 Mrd. EUR ausgewiesen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,33 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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