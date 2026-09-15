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15.09.2026 16:29:00

Uniper Aktie News: Uniper verteuert sich am Nachmittag

Uniper Aktie News: Uniper verteuert sich am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uniper. Das Papier von Uniper legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 48,95 EUR.

Uniper
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Um 16:28 Uhr sprang die Uniper-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 48,95 EUR zu. Die Uniper-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,00 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 4'653 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. 14,81 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,30 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 44,23 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Uniper-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,808 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 11.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent auf 15.99 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
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