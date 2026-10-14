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14.10.2026 09:29:00

Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag auf rotem Terrain

Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 45,00 EUR.

Uniper
41.66 CHF -0.94%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,1 Prozent auf 45,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Uniper-Aktie bei 45,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,00 EUR. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 343 Stück gehandelt.

Am 21.05.2026 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,89 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2025 bei 27,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Uniper-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,808 EUR ausgeschüttet werden. Am 11.08.2026 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,51 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 15.99 Mrd. EUR gegenüber 11.80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,33 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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