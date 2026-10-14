Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 44,65 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Uniper-Aktie bei 44,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'383 Uniper-Aktien.

Am 21.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,87 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2025 bei 27,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 38,86 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,808 EUR. Uniper liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.99 Mrd. EUR ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,33 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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