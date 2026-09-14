Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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14.09.2026 12:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit Verlusten
Die Aktie von Uniper gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Uniper gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 49,00 EUR abwärts.
Das Papier von Uniper gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 49,00 EUR abwärts. Bei 48,50 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 642 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 56,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2025 Kursverluste bis auf 27,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 44,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,720 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,808 EUR aus. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,51 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.99 Mrd. EUR – ein Plus von 35,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,33 EUR je Uniper-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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