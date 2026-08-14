Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag in Rot

Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 48,00 EUR. Der Kurs der Uniper-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,00 EUR nach. Bei 48,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 173 Uniper-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2026 auf bis zu 56,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 43,13 Prozent Luft nach unten.

Für Uniper-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,808 EUR ausgeschüttet werden. Uniper liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.99 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 11.80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2026 1,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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