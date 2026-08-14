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14.08.2026 16:29:00

Uniper Aktie News: Uniper am Freitagnachmittag mit Einbussen

Uniper Aktie News: Uniper am Freitagnachmittag mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uniper. Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 48,00 EUR.

Uniper
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Um 16:28 Uhr ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 48,00 EUR. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 47,00 EUR. Bei 48,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'624 Uniper-Aktien umgesetzt.

Bei 56,20 EUR erreichte der Titel am 21.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 17,08 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 75,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,808 EUR. Am 11.08.2026 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent auf 15.99 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2026 1,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
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