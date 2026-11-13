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13.11.2026 09:29:00

Uniper Aktie News: Uniper wird am Vormittag ausgebremst

Uniper Aktie News: Uniper wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von Uniper gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 43,35 EUR abwärts.

Uniper
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Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 43,35 EUR. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 43,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 286 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uniper-Aktie mit einem Kursplus von 29,64 Prozent wieder erreichen. Am 14.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Uniper-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,720 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,787 EUR. Uniper veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,52 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper ein EPS von 0,72 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uniper mit einem Umsatz von insgesamt 22.83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 94,03 Prozent gesteigert.

Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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