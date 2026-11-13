Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Uniper-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 43,65 EUR. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 43,25 EUR. Bei 43,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'721 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 56,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 35,28 Prozent wieder erreichen.

Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,720 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,787 EUR aus. Am 10.11.2026 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 94,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.83 Mrd. EUR im Vergleich zu 11.77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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