|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 16:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 43,65 EUR abwärts.
Die Uniper-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 43,65 EUR. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 43,25 EUR. Bei 43,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'721 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 56,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 35,28 Prozent wieder erreichen.
Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,720 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,787 EUR aus. Am 10.11.2026 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 94,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.83 Mrd. EUR im Vergleich zu 11.77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,46 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie
Uniper-Aktie fester: Gasgeschäfte stützen das Ergebnis, Kapitalmarkttag am Montag
RWE-Aktie fällt, Uniper-Titel steigen: Überraschende Kehrtwende - RWE greift offenbar nach Uniper
Uniper-Aktie schwächer: Konzern sichert sich grosse Mengen Öko-Flugzeugtreibstoff
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uniper
|
13.11.26
|Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Uniper Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Uniper (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Uniper Aktie News: Uniper wird am Vormittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Uniper-Aktie fester: Gasgeschäfte stützen das Ergebnis, Kapitalmarkttag am Montag (AWP)
|
06.11.26
|EQS-Adhoc: Uniper SE establishes dividend policy (EQS Group)
|
06.11.26
|EQS-Adhoc: Uniper SE legt Dividendenpolitik fest (EQS Group)
|
04.11.26
|EQS-Adhoc: Uniper SE: Erhöht Prognose für das Adjusted Net Income 2026 (EQS Group)
|
04.11.26
|EQS-Adhoc: Uniper SE: Raises 2026 Adjusted Net Income outlook (EQS Group)
Analysen zu Uniper
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.