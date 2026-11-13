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13.11.2026 12:29:00
Uniper Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Uniper
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Uniper. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 43,45 EUR.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 43,45 EUR. Die Uniper-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,25 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 569 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 21.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,34 Prozent hinzugewinnen. Am 14.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,98 Prozent.
Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,720 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,787 EUR aus. Am 10.11.2026 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,52 EUR gegenüber 0,72 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 94,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,46 EUR je Uniper-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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