Uniper Aktie News: Uniper reagiert am Dienstagvormittag positiv

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 45,95 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Uniper-Aktie bei 45,95 EUR. Bei 45,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26 Uniper-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2026 auf bis zu 56,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Uniper-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,808 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 11.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.99 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Uniper-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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