Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Uniper-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 46,20 EUR. Die Uniper-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,20 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3'131 Uniper-Aktien den Besitzer.

Bei 56,20 EUR erreichte der Titel am 21.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2025 auf bis zu 27,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,91 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,808 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,720 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Uniper veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uniper mit einem Umsatz von insgesamt 15.99 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 35,45 Prozent gesteigert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,30 EUR je Uniper-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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