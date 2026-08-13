Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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13.08.2026 16:29:00
Uniper Aktie News: Uniper präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uniper. Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 48,00 EUR.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 48,00 EUR zu. Kurzfristig markierte die Uniper-Aktie bei 48,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'923 Uniper-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 56,20 EUR erreichte der Titel am 21.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 14,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2025 erreicht. Abschläge von 43,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Uniper-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,808 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uniper 0,720 EUR aus. Am 11.08.2026 lud Uniper zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 0,51 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Uniper 15.99 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Uniper ein EPS in Höhe von 1,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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