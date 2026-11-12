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12.11.2026 12:29:00
Uniper Aktie News: Uniper wird am Donnerstagmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Uniper. Zuletzt fiel die Uniper-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 43,10 EUR ab.
Das Papier von Uniper gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 43,10 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Uniper-Aktie ging bis auf 43,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 2'317 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2026 erreicht. Gewinne von 30,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,05 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 34,92 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,720 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,787 EUR. Am 10.11.2026 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,52 EUR gegenüber 0,72 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 94,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,46 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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