Uniper Aktie News: Uniper stabilisiert sich am Montagvormittag

Zum Vortag unverändert notierte die Uniper-Aktie um 09:28 Uhr im XETRA-Handel bei 45,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Uniper-Aktie bei 46,05 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Uniper-Aktie bis auf 45,45 EUR. Bei 45,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 312 Uniper-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,20 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2026. Gewinne von 23,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 27,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,00 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Uniper-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,720 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,808 EUR belaufen. Uniper liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.99 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 11.80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Uniper im Jahr 2026 1,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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