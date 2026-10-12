Uniper Aktie News: Uniper gewinnt am Mittag

Im XETRA-Handel gewannen die Uniper-Papiere um 12:28 Uhr 1,0 Prozent. Im Tageshoch stieg die Uniper-Aktie bis auf 47,00 EUR. Bei 45,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'431 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 22,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2025 (27,30 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,808 EUR. Im Vorjahr erhielten Uniper-Aktionäre 0,720 EUR je Wertpapier. Uniper gewährte am 11.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15.99 Mrd. EUR im Vergleich zu 11.80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,33 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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