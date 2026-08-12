Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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12.08.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Uniper. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 45,40 EUR.
Die Uniper-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 3,0 Prozent auf 45,40 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Uniper-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,40 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 738 Uniper-Aktien den Besitzer.
Am 21.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,79 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2025 auf bis zu 27,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 39,87 Prozent wieder erreichen.
Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,797 EUR belaufen. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 12.05.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.34 Mrd. EUR ausgewiesen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,36 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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