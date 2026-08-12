Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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12.08.2026 16:29:00
Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Mittwochnachmittag ins Plus
Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Uniper konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 47,00 EUR.
Das Papier von Uniper legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 47,00 EUR. Kurzfristig markierte die Uniper-Aktie bei 47,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 46,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'809 Uniper-Aktien umgesetzt.
Bei 56,20 EUR markierte der Titel am 21.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,57 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 27,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 41,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 0,720 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,797 EUR aus. Am 12.05.2026 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 17.34 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.80 Mrd. EUR umgesetzt.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,36 EUR je Uniper-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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