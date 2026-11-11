Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochvormittag gefragt

Das Papier von Uniper konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 44,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Uniper-Aktie bei 44,25 EUR. Bei 44,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 408 Uniper-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 56,20 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 27,44 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,05 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 36,39 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,720 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,782 EUR. Am 11.08.2026 äusserte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,72 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.77 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.99 Mrd. EUR ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2026 1,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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