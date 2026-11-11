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11.11.2026 16:29:00
Uniper Aktie News: Uniper schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von Uniper zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Uniper-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.
Die Uniper-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 44,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Uniper-Aktie bei 44,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2'802 Uniper-Aktien umgesetzt.
Am 21.05.2026 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,05 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,54 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,720 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,782 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 11.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,72 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.99 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Von Analysten wird erwartet, dass Uniper im Jahr 2026 1,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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