Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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11.09.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag fester
Die Aktie von Uniper gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 49,00 EUR.
Das Papier von Uniper konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 49,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Uniper-Aktie bis auf 49,60 EUR. Mit einem Wert von 49,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 285 Uniper-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 56,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 14,69 Prozent Luft nach oben. Am 06.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,29 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Uniper-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,720 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,808 EUR. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 15.99 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 11.80 Mrd. EUR umsetzen können.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Uniper ein EPS in Höhe von 1,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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