Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,3 Prozent auf 49,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uniper-Aktie bisher bei 50,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,00 EUR. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 4'175 Aktien.

Am 21.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 12,74 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,30 EUR am 06.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 45,24 Prozent Luft nach unten.

Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,808 EUR belaufen. Uniper gewährte am 11.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 15.99 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 11.80 Mrd. EUR umsetzen können.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,33 EUR je Uniper-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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