Uniper Aktie News: Uniper gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Im XETRA-Handel gewannen die Uniper-Papiere um 12:28 Uhr 1,7 Prozent. Bei 49,85 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,00 EUR. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'543 Stück gehandelt.

Am 21.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 11,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2025 bei 27,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 81,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,808 EUR, nach 0,720 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uniper am 11.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,51 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.99 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uniper einen Umsatz von 11.80 Mrd. EUR eingefahren.

Experten taxieren den Uniper-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,33 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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