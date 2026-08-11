Uniper Aktie News: Uniper verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau

Kaum Ausschläge verzeichnete die Uniper-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 43,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uniper-Aktie bei 44,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Uniper-Aktie bis auf 43,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1'228 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,31 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 27,30 EUR. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 60,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Uniper-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,720 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,797 EUR belaufen. Am 12.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.34 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.80 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,40 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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