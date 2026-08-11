Uniper Aktie News: Uniper gewinnt am Nachmittag kräftig

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,5 Prozent auf 46,20 EUR zu. Bei 46,25 EUR erreichte die Uniper-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 44,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 14'403 Uniper-Aktien gehandelt.

Am 21.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uniper-Aktie somit 17,79 Prozent niedriger. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.

Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,797 EUR belaufen. Am 12.05.2026 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 17.34 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.80 Mrd. EUR umgesetzt.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Uniper ein EPS in Höhe von 1,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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