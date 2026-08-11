Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2026 16:29:00
Uniper Aktie News: Uniper gewinnt am Nachmittag kräftig
Die Aktie von Uniper gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,5 Prozent im Plus bei 46,20 EUR.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,5 Prozent auf 46,20 EUR zu. Bei 46,25 EUR erreichte die Uniper-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 44,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 14'403 Uniper-Aktien gehandelt.
Am 21.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uniper-Aktie somit 17,79 Prozent niedriger. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.
Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,797 EUR belaufen. Am 12.05.2026 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 17.34 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.80 Mrd. EUR umgesetzt.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Uniper ein EPS in Höhe von 1,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie
Uniper-Aktie gefragt: Bund darf sich auf Millionen-Dividende freuen
Uniper sieht seinen LNG-Bezug nicht eingeschränkt - Aktie im Minus
RWE-Aktie stabil: CEO skeptisch gegenüber Investitionen in kleine Atomreaktoren
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uniper
|
16:29
|Uniper Aktie News: Uniper gewinnt am Nachmittag kräftig (finanzen.ch)
|
14:13
|KORREKTUR: Bund fordert Kaufinteressenten zu Geboten für Uniper auf - Zeitung (Dow Jones)
|
12:59
|Bund fordert Kaufinteressenten zu Geboten für Uniper auf - Zeitung (Dow Jones)
|
12:29
|Uniper Aktie News: Uniper am Mittag gesucht (finanzen.ch)
|
09:29
|Uniper Aktie News: Uniper verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau (finanzen.ch)
Analysen zu Uniper
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.