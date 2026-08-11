Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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11.08.2026 12:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Mittag gesucht
Die Aktie von Uniper zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 45,40 EUR.
Um 12:28 Uhr sprang die Uniper-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 45,40 EUR zu. Die Uniper-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,05 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uniper-Aktien beläuft sich auf 7'743 Stück.
Am 21.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 19,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,797 EUR belaufen. Uniper gewährte am 12.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 17.34 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 11.80 Mrd. EUR umsetzen können.
Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2026 1,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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