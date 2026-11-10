Uniper Aktie News: Uniper tritt am Vormittag auf der Stelle

Bei der Uniper-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 43,90 EUR. Kurzfristig markierte die Uniper-Aktie bei 44,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Uniper-Aktie bei 43,55 EUR. Mit einem Wert von 43,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 323 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 28,02 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.11.2025 Kursverluste bis auf 28,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 36,22 Prozent Luft nach unten.

Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,782 EUR belaufen. Uniper liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Uniper 15.99 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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