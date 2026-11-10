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10.11.2026 12:29:00
Uniper Aktie News: Uniper gewinnt am Dienstagmittag an Boden
Die Aktie von Uniper zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 44,65 EUR zu.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 44,65 EUR zu. Bei 45,05 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,90 EUR. Zuletzt wechselten 3'005 Uniper-Aktien den Besitzer.
Am 21.05.2026 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,87 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 10.11.2025 auf bis zu 28,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,29 Prozent.
Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,720 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,782 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 11.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.99 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 11.77 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Von Analysten wird erwartet, dass Uniper im Jahr 2026 1,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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