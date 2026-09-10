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Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026

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10.09.2026 09:29:00

Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag im Plus

Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Uniper. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 50,30 EUR zu.

Uniper
46.56 CHF -0.11%
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Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 50,30 EUR. Der Kurs der Uniper-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 50,30 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,30 EUR. Zuletzt wechselten 883 Uniper-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2026 auf bis zu 56,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,73 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2025 auf bis zu 27,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.

Zuletzt erhielten Uniper-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,808 EUR aus. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,51 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 15.99 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,33 EUR je Uniper-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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