Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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10.09.2026 16:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Uniper gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 49,85 EUR.
Die Uniper-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 49,85 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Uniper-Aktie bis auf 48,80 EUR. Bei 50,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'193 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 12,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 45,24 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Uniper seine Aktionäre 2025 mit 0,720 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,808 EUR je Aktie ausschütten. Uniper liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,51 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 0,42 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 15.99 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,33 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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