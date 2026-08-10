Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag mit Abschlägen

Die Uniper-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 43,05 EUR abwärts. Die Uniper-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,05 EUR nach. Mit einem Wert von 43,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2'459 Uniper-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2026 erreicht. Gewinne von 30,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2025 auf bis zu 27,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 57,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,720 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,797 EUR aus. Am 12.05.2026 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 17.34 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 11.80 Mrd. EUR umsetzen können.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,40 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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