Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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10.08.2026 16:29:00
Uniper Aktie News: Anleger greifen bei Uniper am Montagnachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Uniper. Zuletzt sprang die Uniper-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 44,40 EUR zu.
Das Papier von Uniper konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 44,40 EUR. Die Uniper-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,40 EUR aus. Bei 43,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 5'061 Aktien.
Bei 56,20 EUR markierte der Titel am 21.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 26,58 Prozent zulegen. Am 06.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 38,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,797 EUR, nach 0,720 EUR im Jahr 2025. Am 12.05.2026 hat Uniper die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 17.34 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 11.80 Mrd. EUR umgesetzt.
Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2026 1,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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