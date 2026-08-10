Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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10.08.2026 12:29:00
Uniper Aktie News: Uniper zieht am Montagmittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Uniper. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 43,70 EUR zu.
Um 12:28 Uhr wies die Uniper-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 43,70 EUR nach oben. Die Uniper-Aktie legte bis auf 43,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,30 EUR. Bisher wurden heute 2'902 Uniper-Aktien gehandelt.
Am 21.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,60 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2025 bei 27,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 37,53 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Uniper seine Aktionäre 2025 mit 0,720 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,797 EUR je Aktie ausschütten. Am 12.05.2026 hat Uniper die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.34 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.80 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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