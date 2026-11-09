Uniper Aktie News: Uniper gibt am Vormittag ab

Um 09:28 Uhr ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 43,85 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Uniper-Aktie bis auf 43,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'013 Uniper-Aktien.

Bei einem Wert von 56,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2026). Gewinne von 28,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 27,90 EUR fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,37 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Uniper-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,782 EUR ausgeschüttet werden. Am 11.08.2026 lud Uniper zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 0,51 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper 0,72 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.99 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.77 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,41 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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