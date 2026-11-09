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09.11.2026 12:29:00

Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit Einbussen

Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit Einbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Uniper. Das Papier von Uniper gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 43,45 EUR abwärts.

Uniper
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Die Uniper-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 43,45 EUR. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 43,45 EUR. Bei 44,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1'526 Uniper-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2026 auf bis zu 56,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uniper-Aktie mit einem Kursplus von 29,34 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 27,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 55,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,782 EUR, nach 0,720 EUR im Jahr 2025. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Uniper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,72 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,87 Prozent auf 15.99 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Uniper-Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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