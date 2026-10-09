Uniper Aktie News: Uniper verliert am Vormittag

Um 09:28 Uhr rutschte die Uniper-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 45,10 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Uniper-Aktie ging bis auf 45,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22 Uniper-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,20 EUR erreichte der Titel am 21.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2025 bei 27,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 65,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Uniper-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,808 EUR aus. Am 11.08.2026 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent auf 15.99 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

RWE-Aktie fällt, Uniper-Titel steigen: Überraschende Kehrtwende - RWE greift offenbar nach Uniper

Uniper-Aktie schwächer: Konzern sichert sich grosse Mengen Öko-Flugzeugtreibstoff

Uniper-Aktie zieht an: Energiekonzern wird zuversichtlicher für 2026 - Rechenzentren-Pläne reifen