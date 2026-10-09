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09.10.2026 16:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Freitagnachmittag nahe Nulllinie
Die Aktie von Uniper zeigt sich am Freitagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Uniper-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 45,35 EUR.
Mit einem Wert von 45,35 EUR bewegte sich die Uniper-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Uniper-Aktie bis auf 45,70 EUR. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 45,10 EUR. Bei 45,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 821 Stück gehandelt.
Bei 56,20 EUR erreichte der Titel am 21.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 39,80 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,808 EUR. Im Vorjahr erhielten Uniper-Aktionäre 0,720 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 11.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 15.99 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 11.80 Mrd. EUR umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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