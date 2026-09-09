Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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09.09.2026 16:29:00
Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Nachmittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Uniper. Zuletzt sprang die Uniper-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 49,65 EUR zu.
Die Uniper-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 49,65 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Uniper-Aktie sogar auf 50,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,75 EUR. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10'208 Stück gehandelt.
Bei 56,20 EUR erreichte der Titel am 21.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 45,02 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,808 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 11.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Uniper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.99 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Uniper-Gewinn in Höhe von 1,33 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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