Uniper Aktie News: Bullen treiben Uniper am Mittag an

Um 12:28 Uhr ging es für das Uniper-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,0 Prozent auf 50,00 EUR. Der Kurs der Uniper-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 50,30 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,75 EUR. Bisher wurden heute 8'126 Uniper-Aktien gehandelt.

Bei 56,20 EUR markierte der Titel am 21.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 27,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Abschläge von 45,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,808 EUR belaufen. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,51 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uniper mit einem Umsatz von insgesamt 15.99 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 35,45 Prozent gesteigert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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