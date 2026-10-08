Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.10.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 45,55 EUR ab.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 45,55 EUR. Bei 45,10 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 259 Uniper-Aktien den Besitzer.
Am 21.05.2026 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 23,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 66,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,808 EUR. Im Vorjahr erhielten Uniper-Aktionäre 0,720 EUR je Wertpapier. Uniper liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,51 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 15.99 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 11.80 Mrd. EUR umsetzen können.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Uniper-Gewinn in Höhe von 1,33 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie
RWE-Aktie fällt, Uniper-Titel steigen: Überraschende Kehrtwende - RWE greift offenbar nach Uniper
Uniper-Aktie schwächer: Konzern sichert sich grosse Mengen Öko-Flugzeugtreibstoff
Uniper-Aktie zieht an: Energiekonzern wird zuversichtlicher für 2026 - Rechenzentren-Pläne reifen
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uniper
|
09:29
|Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Uniper Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Uniper (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Uniper Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Uniper (finanzen.ch)
|
29.09.26
|RWE-Aktie fällt, Uniper-Titel steigen: Überraschende Kehrtwende - RWE greift offenbar nach Uniper (AWP)
|
29.09.26
|RWE bietet mit KKR für Uniper - Agentur (Dow Jones)
|
23.09.26
|Uniper-Aktie schwächer: Konzern sichert sich grosse Mengen Öko-Flugzeugtreibstoff (AWP)
|
11.08.26
|Uniper-Aktie zieht an: Energiekonzern wird zuversichtlicher für 2026 - Rechenzentren-Pläne reifen (AWP)
|
11.08.26
|KORREKTUR: Bund fordert Kaufinteressenten zu Geboten für Uniper auf - Zeitung (Dow Jones)
Analysen zu Uniper
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX klar im Minus -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.