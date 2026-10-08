Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag mit Einbussen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 45,55 EUR. Bei 45,10 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 259 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2026 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 23,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 66,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,808 EUR. Im Vorjahr erhielten Uniper-Aktionäre 0,720 EUR je Wertpapier. Uniper liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,51 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 15.99 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 11.80 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Uniper-Gewinn in Höhe von 1,33 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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