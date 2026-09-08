Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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08.09.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Dienstagvormittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 46,60 EUR nach.
Die Uniper-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 46,60 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Uniper-Aktie ging bis auf 46,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 332 Uniper-Aktien.
Am 21.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 20,60 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 41,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,808 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 11.08.2026. Uniper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 15.99 Mrd. EUR gegenüber 11.80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,33 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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