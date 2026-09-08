Uniper Aktie News: Uniper verteuert sich am Dienstagmittag

Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 47,30 EUR. In der Spitze gewann die Uniper-Aktie bis auf 47,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2'178 Uniper-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,20 EUR erreichte der Titel am 21.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 18,82 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2025 bei 27,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,808 EUR. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,51 EUR. Im letzten Jahr hatte Uniper einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Uniper mit einem Umsatz von insgesamt 15.99 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 35,45 Prozent gesteigert.

In der Uniper-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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