Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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07.10.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Uniper fällt am Vormittag
Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Uniper-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 46,30 EUR ab.
Um 09:28 Uhr fiel die Uniper-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 46,30 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Uniper-Aktie ging bis auf 46,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'156 Uniper-Aktien.
Am 21.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,38 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 27,30 EUR fiel das Papier am 06.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,720 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,808 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 11.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.99 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.80 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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