Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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07.10.2026 16:29:00
Uniper Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Uniper
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uniper. Das Papier von Uniper gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 45,65 EUR abwärts.
Die Uniper-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 45,65 EUR abwärts. Bei 45,45 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10'825 Uniper-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2026 auf bis zu 56,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,11 Prozent hinzugewinnen. Am 06.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 40,20 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,808 EUR. Am 11.08.2026 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 15.99 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 11.80 Mrd. EUR umgesetzt.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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