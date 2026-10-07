Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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07.10.2026 12:29:00
Uniper Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Uniper
Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 45,70 EUR.
Die Uniper-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 45,70 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Uniper-Aktie bis auf 45,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'969 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 22,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 40,26 Prozent Luft nach unten.
Für Uniper-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,808 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 11.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.99 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uniper einen Umsatz von 11.80 Mrd. EUR eingefahren.
Von Analysten wird erwartet, dass Uniper im Jahr 2026 1,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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