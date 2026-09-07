Uniper Aktie News: Uniper am Montagvormittag mit Aufschlag

Das Papier von Uniper konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 46,50 EUR. Die Uniper-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,50 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44 Uniper-Aktien.

Am 21.05.2026 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie. Am 06.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR ab. Mit Abgaben von 41,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Uniper-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,808 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 11.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.99 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2026 1,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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