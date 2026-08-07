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07.08.2026 09:29:00

Uniper Aktie News: Uniper zeigt sich am Vormittag fester

Uniper Aktie News: Uniper zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von Uniper gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Uniper-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 43,95 EUR.

Uniper
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Die Uniper-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 43,95 EUR. Kurzfristig markierte die Uniper-Aktie bei 44,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 67 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 27,87 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2025 bei 27,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,797 EUR, nach 0,720 EUR im Jahr 2025. Am 12.05.2026 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 17.34 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -18,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,40 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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