Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag im Minus

Die Uniper-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 43,10 EUR. Die Uniper-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,90 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'489 Uniper-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 56,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 30,39 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2025 Kursverluste bis auf 27,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,66 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,797 EUR, nach 0,720 EUR im Jahr 2025. Am 12.05.2026 hat Uniper die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -18,43 Prozent zurück. Hier wurden 17.34 Mrd. EUR gegenüber 21.26 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,40 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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