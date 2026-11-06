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06.11.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Uniper verbilligt sich am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 42,40 EUR ab.
Die Uniper-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 42,40 EUR abwärts. Der Kurs der Uniper-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,40 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 42,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 199 Uniper-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,20 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,55 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 27,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Mit einem Kursverlust von 35,61 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,720 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,808 EUR aus. Uniper veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.99 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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