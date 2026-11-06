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06.11.2026 12:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Mittag im Plus
Die Aktie von Uniper zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Uniper legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 43,00 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 43,00 EUR. Die Uniper-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,25 EUR. Mit einem Wert von 42,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'844 Uniper-Aktien.
Bei einem Wert von 56,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 30,70 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2025 (27,30 EUR). Abschläge von 36,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,808 EUR, nach 0,720 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uniper am 11.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 15.99 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 11.80 Mrd. EUR umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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